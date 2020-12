TERAMO – “I dati diffusi nell’ultimo Report della Cabina di Regia certificano che l’Abruzzo è oggi la regione con l’indice Rt più basso d’Italia, a 0,65 (con una media nazionale di 0,93)”.

Lo afferma il presidente della Regione, Marco Marsilio che, nell’analizzare i parametri in miglioramento, parla di “una prospettiva che ci permette di garantire una ripartenza in fascia gialla in condizioni di relativa sicurezza e con una situazione sanitaria sotto controllo”.

Marsilio conclude: “La certezza che il 7 gennaio l’Abruzzo sarà in fascia gialla è stata ribadita anche in occasione di un colloquio telefonico con il ministro Speranza avuto oggi stesso”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.