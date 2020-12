AGGIORNAMENTO ORE 17.45

10 decessi nelle Marche: 76enne di Ascoli al Madonna del Soccorso di San Benedetto. Tutte le vittime odierne avevano pregresse patologie.

Qui la scheda Arancio 31122020 ore 18

AGGIORNAMENTO ORE 15

Non solo un numero di contagiati che torna a superare quota 700 dopo diverse settimane, ma anche il quinto giorno consecutivo di aumento dei ricoverati per Covid-19 nelle Marche, il giorno successivo ad una delle quote di decessi purtroppo maggiore della “seconda ondata” (14). L’anno si chiude con un quadro non proprio positivo per quanto riguarda l’andamento dell’epidemia Covid-19; l’unico elemento che fa ben sperare è che l’aumento dei ricoverati, che ha avuto una impennata notevole dopo il Natale, è proseguito via via depotenziato e se questi numeri fossero confermati nei prossimi giorni si potrebbe assistere, ad inizio 2021, ad un appiattimento di questa curva. Ma sono ipotesi.

Ricoverati in terapia intensiva: 62, ieri 62 (-), picco 88 il 3 dicembre.

Ricoverati in terapia semi-intensiva: 140, ieri 144 (-4), picco 153 il 2 dicembre.

Ricoverati non in terapia intensiva: 330, ieri 324 (+6), picco 452 il 29 novembre.

Totale: 532, ieri 530 (+2) picco 683 il 29 novembre).

Qui la scheda completa Gialla 31122020 ore 12

AGGIORNAMENTO ORE 11.30

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5582 tamponi: 3649 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1627 nello screening con percorso Antigenico) e 1933 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 19,3%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 703 (134 in provincia di Macerata, 219 in provincia di Ancona, 107 in provincia di Pesaro-Urbino, 144 in provincia di Fermo, 66 in provincia di Ascoli Piceno e 33 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (75 casi rilevati), contatti in setting domestico (144 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (194 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (31 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (36 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (13 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (21 casi rilevati), screening percorso sanitario (14 casi rilevati). Per altri 175 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 1627 test e sono stati riscontrati 141 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari all’8%.

Qui l’articolo di ieri

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.