VAL MENOCCHIA – Altro incidente nella mattinata del 30 dicembre.

Sulla Val Menocchia, nell’entroterra Piceno, auto fuori strada per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine giunte sul posto per i rilievi.

Il mezzo è finito in una scarpata: a bordo un ragazzo soccorso da personale sanitario del 118 e Vigili del Fuoco giunti sul luogo in maniera tempestiva. Fortunatamente la persona non ha riportato conseguenze gravi.

La macchina è stata successivamente recuperata con i mezzi necessari.

