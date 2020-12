SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sanitari in azione nella mattinata del 30 dicembre.

Scontro tra auto e bici a San Benedetto sul lungomare all’altezza dello chalet “Medusa”. Cause in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale, giunta sul posto per i rilievi.

Ciclista soccorso dal personale sanitario del 118, giunto sul luogo dell’incidente in ambulanza.

