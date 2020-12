SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stato pubblicato il bando per assegnare alle associazioni/società sportive dilettantistiche cittadine un contributo straordinario per sostenerle e in questo periodo di emergenza sanitaria.

L’iniziativa prevede che possano fare domanda le associazioni/società sportive dilettantistiche aventi sede legale nel Comune di San Benedetto del Tronto ed operanti sul territorio comunale, ed iscritte al registro nazionale del Coni alla data del 12 dicembre 2020.

Le domande dovranno essere presentate entro mercoledì 13 gennaio 2021 e saranno valutate in base ai criteri approvati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 15/12/2020.

Tutte le informazioni di dettaglio sulla homepage di www.comunesbt.it.

Per informazioni: telefono 0735 794247/220 – mail: sport@comunesbt.it.

