SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stata pubblicata il 30 dicembre l’ordinanza firmata dal sindaco di San Benedetto, Pasqualino Piunti che, per tutelare decoro e vivibilità urbana, tranquillità e riposo dei residenti, proteggere patrimonio pubblico e salute degli animali, vieta su tutto il territorio comunale nei giorni 31 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021 l’utilizzo, al di fuori degli spettacoli autorizzati agli operatori professionali, di ogni tipo di fuoco d’artificio, in luogo pubblico e anche in luogo privato quando ciò abbia ricadute sul suolo pubblico.

Per leggere l’ordinanza, clicca qui.

