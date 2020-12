ANCONA – “A seguito di attività info-investigativa, i finanzieri della Compagnia Pronto Impiego di Ancona, hanno sequestrato nelle scorse settimane circa 60 mila litri di carburante per autotrazione, suddiviso tra gasolio e benzina, presso un distributore sito in zona Baraccola del capoluogo marchigiano”.

Così, in una nota stampa diffusa il 30 dicembre, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona: “L’attività svolta, che ha portato alla denuncia del rappresentante legale della società proprietaria dell’impianto nonché del gestore del distributore, è scaturita da una verifica fiscale in materia di accise svolta dai Baschi Verdi del Comando Provinciale di Ancona”.

“I minuziosi controlli effettuati hanno evidenziato la presenza nei serbatoi di carburante privo di idonea documentazione d’acquisto, giustificato cartolarmente mediante artifici contabili con i quali i responsabili, non nuovi a questo tipo di frode, avevano cercato di dare una veste giuridica all’acquisto di prodotto avvenuto, in realtà, in contrabbando – si legge nella nota dei finanzieri – Tali artifici consentivano al distributore di praticare prezzi notevolmente più bassi rispetto alla media del mercato, alterando, così, le regole di leale concorrenza a scapito degli imprenditori onesti operanti nel medesimo settore”.

Dal Comando proseguono: “A muovere i fili dell’ingegnoso meccanismo fraudolento, il legale rappresentante di una società con sede a Marcianise di anni 61, coadiuvato dal gestore del distributore, di anni 54 di origini umbre, ai medesimi viene contestato il reato di ‘sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici’ che prevede la reclusione sino a tre anni”.

Dal Corpo concludono: “L’attività di servizio testimonia l’attività di prevenzione e repressione esercitata dalla Guardia di Finanza, al fine di contrastare il fenomeno degli illeciti perpetrati nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti petroliferi, che arreca grave danno sia alla filiera di produzione e distribuzione, sia agli ignari avventori che ricevono carburante di illecita provenienza e di origine incerta con possibili ripercussioni per la sicurezza stradale”.

