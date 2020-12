In diretta in modalità “remoto”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si svolge martedì 29 dicembre, con inizio alle ore 9, il Consiglio Comunale di San Benedetto, avente per punti all’ordine del giorno i seguenti. Il Consiglio si svolgerà in modalità da remoto per le limitazioni connesse all’epidemia Covid-19.

INTERPELLANZA CONSIGLIERE COMUNALE ANTIMO DI FRANCESCO A OGGETTO: “EMERGENZA COVID MISURE PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE ED IMPRESE”

Di Francesco: “Siamo in una situazione di emergenza oltre che sanitaria anche economica e quindi servono interventi straordinari. Riteniamo ci siano ulteriori risorse comunali da mettere in campo. La nostra città è la più colpita per numero di attività commerciali”.

Piunti elenca l’insieme dei provvedimenti messi in campo dall’Amministrazione comunale.

PIANO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI – PRESA D’ATTO VALIDAZIONE ATA- ATO 5- ASCOLI PICENO E APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L’ANNO 2020

Piunti: “Il settore è diventato un mercato con sistema tariffario certo cercando di tutelare gli utenti. L’autorità d’ambito stabilisce anche le tariffe, la verifica della corretta redazione dei piani di ambito e del servizio dei rifiuti integrato. Con questa deliberazione il consiglio comunale prende atto favorevolmente della deliberazione dell’Ata Rifiuti di Ascoli”.

Tonino Capriotti: “La famosa Arera che ha rimodulato le tariffe basa la sua politica dei rifiuti su una politica fondamentale: chi inquina paga e chi produce più rifiuti paga di più. Tutto si basa su parametri oggettivi non nominati dal sindaco: l’aumento dovrebbe essere dovuto al fatto dall’applicazione puntuale delle tariffe; ad esempio chi ha ricevuto i mastelli avrebbero dovuto avere una scannerizzazione, famiglia per famiglia, così che chi fa meglio la raccolta ottiene uno sconto della tariffa.

Che si presenti un conto di circa 700 mila euro in più e l’anno prossimo di oltre 900 milioni di euro rispetto al 2019 è incredibile, spenderemo oltre 12 milioni di euro a favore di un ente che fa servizio pubblico e che nemmeno è una nostra controllata.

Inoltre il 5% della Tari non riusciamo a riscuoterla, anche se la cifra è coperta dal fondo di sicurezza”.

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO “MODIFICA DEL COMMA 4 DELL’ARTICOLO 9 DEL VIGENTE “REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO”, APPROVATO CON DCC N. 39 DEL 19.04.2000” PUBBLICO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE DI FUNZIONI, EX ART. 30 DEL D. LGS. 267/2000, TRA I N. 34 COMUNI RICOMPRESI NELL’ AMBITO TERRITORIALE MINIMALE ASCOLI PICENO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI RILEVANZA ECONOMICA DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE. MOZIONE A INIZIATIVA CONSIGLIERA FLAVIA MARCELLA MANDRELLI A OGGETTO: “NORME PER L’ARRESTO DEL CONSUMO DI SUOLO E PER IL RIUSO DEI SUOLI URBANIZZATI” (DDL AS 164, IN DISCUSSIONE AL SENATO, COMMISSIONI CONGIUNTE AGRICOLTURA E AMBIENTE) MOZIONE A INIZIATIVA CONSIGLIERE EMIDIO DEL ZOMPO A OGGETTO: “10 FEBBRAIO – GIORNO DEL RICORDO”

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.