SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Estensione allerta meteo in corso all’intera giornata di domani, a partire dalle 00 fino alle 24 di martedì 29 dicembre 2020. In particolare, per la zona in cui ricade il nostro territorio comunale, l’allerta riguarda il vento: sud-occidentali con raffiche fino a tempesta violenta sulle zone alto-collinari e montane e fino a burrasca forte sulla fascia collinare e costiera”.

Così, in una nota diffusa il 28 dicembre, dalla Protezione Civile Marche.

