SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’imminenza della partenza per partecipare a tre importanti appuntamenti Atp, il primo a Antalya in Turchia, e gli altri in Australia, torneo di Adelaide e di Melbourne, Stefano Travaglia ha completato la fase preparatoria al CT Maggioni di San Benedetto e nel giorno del suo compleanno il socio, giocatore, soprattutto artista, Mario Zazzetta, ha voluto conferirgli un omaggio di grande auspicio per il prossimo anno agonistico.

Mario Zazzetta ha donato un quadro che rappresenta Travaglia vittorioso al termine di un torneo. Il n. 74 del ranking mondiale Atp, che con il coach Simone Vagnozzi, hanno base al CT Maggioni di San Benedetto per gli allenamenti e per logistica della loro Academy, portano nel mondo il buon nome tennistico della Riviera delle Palme.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.