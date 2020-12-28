SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si svolgerà martedì 29 dicembre, con inizio alle ore 9, il Consiglio Comunale di San Benedetto, avente per punti all’ordine del giorno i seguenti. Il Consiglio si svolgerà in modalità da remoto per le limitazioni connesse all’epidemia Covid-19.
- INTERPELLANZA CONSIGLIERE COMUNALE ANTIMO DI FRANCESCO A OGGETTO: “EMERGENZA COVID MISURE PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE ED IMPRESE”
- PIANO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI – PRESA D’ATTO VALIDAZIONE ATA- ATO 5- ASCOLI PICENO E APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L’ANNO 2020
- APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
- “MODIFICA DEL COMMA 4 DELL’ARTICOLO 9 DEL VIGENTE “REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO”, APPROVATO CON DCC N. 39 DEL 19.04.2000”
- PUBBLICO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE DI FUNZIONI, EX ART. 30 DEL D. LGS. 267/2000, TRA I N. 34 COMUNI RICOMPRESI NELL’ AMBITO TERRITORIALE MINIMALE ASCOLI PICENO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI RILEVANZA ECONOMICA DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE.
- MOZIONE A INIZIATIVA CONSIGLIERA FLAVIA MARCELLA MANDRELLI A OGGETTO: “NORME PER L’ARRESTO DEL CONSUMO DI SUOLO E PER IL RIUSO DEI SUOLI URBANIZZATI” (DDL AS 164, IN DISCUSSIONE AL SENATO, COMMISSIONI CONGIUNTE AGRICOLTURA E AMBIENTE)
- MOZIONE A INIZIATIVA CONSIGLIERE EMIDIO DEL ZOMPO A OGGETTO: “10 FEBBRAIO – GIORNO DEL RICORDO”
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