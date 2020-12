SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si svolgerà martedì 29 dicembre, con inizio alle ore 9, il Consiglio Comunale di San Benedetto, avente per punti all’ordine del giorno i seguenti. Il Consiglio si svolgerà in modalità da remoto per le limitazioni connesse all’epidemia Covid-19.

INTERPELLANZA CONSIGLIERE COMUNALE ANTIMO DI FRANCESCO A OGGETTO: “EMERGENZA COVID MISURE PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE ED IMPRESE” PIANO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI – PRESA D’ATTO VALIDAZIONE ATA- ATO 5- ASCOLI PICENO E APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L’ANNO 2020 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO “MODIFICA DEL COMMA 4 DELL’ARTICOLO 9 DEL VIGENTE “REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO”, APPROVATO CON DCC N. 39 DEL 19.04.2000” PUBBLICO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE DI FUNZIONI, EX ART. 30 DEL D. LGS. 267/2000, TRA I N. 34 COMUNI RICOMPRESI NELL’ AMBITO TERRITORIALE MINIMALE ASCOLI PICENO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI RILEVANZA ECONOMICA DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE. MOZIONE A INIZIATIVA CONSIGLIERA FLAVIA MARCELLA MANDRELLI A OGGETTO: “NORME PER L’ARRESTO DEL CONSUMO DI SUOLO E PER IL RIUSO DEI SUOLI URBANIZZATI” (DDL AS 164, IN DISCUSSIONE AL SENATO, COMMISSIONI CONGIUNTE AGRICOLTURA E AMBIENTE) MOZIONE A INIZIATIVA CONSIGLIERE EMIDIO DEL ZOMPO A OGGETTO: “10 FEBBRAIO – GIORNO DEL RICORDO”

