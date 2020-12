SAN BENEDETTO DEL TRONTO – 2 indagati e 1.857 persone controllate, 200 pattuglie impegnate in stazione, 20 a bordo treno e 24 i servizi di pattugliamento: è questo il bilancio dell’attività, nell’ultima settimana, del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo.

In particolare, la Polizia Giudiziaria del Compartimento ha denunciato in stato di libertà un 40enne italiano che nello scorso mese di novembre aveva danneggiato in due occasioni la biglietteria automatica della stazione di Tolentino. L’uomo, riconosciuto dai poliziotti dalle immagini di videosorveglianza, è stato bloccato e denunciato durante un servizio di appostamento.

Di seguito la denuncia alla stazione di San Benedetto

