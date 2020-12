SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un bel video realizzato da Valerio Fagioli di Spazio Samb, che sintetizza gli ultimi trent’anni di Samb Calcio tra fallimenti e resurrezioni per arrivare ai giorni nostri.

Con un sottofondo motivazionale tratto dal celebre monologo del film “Ogni maledetta domenica” di Oliver Stone, il video di Fagioli, che in questi mesi è stato ospite della nostra trasmissione “Scienziati nel Pallone“, è un modo per augurare a tutti gli sportivi rossoblu, al presidente Serafino, ai dirigenti e ai calciatori tutti le migliori fortune per l’anno 2021.

