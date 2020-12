Nonostante le limitazioni causate dal Covid il tradizionale appuntamento è stato eseguito in base alla normativa prevista e poi diffuso attraverso Youtube

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La pandemia non ferma i piccoli orchestrali dell’Isc Centro. Per non rinunciare alla tradizione del Concerto di Natale, nonostante le difficoltà legate all’emergenza Covid, i ragazzi dell’indirizzo musicale della scuola media Curzi si sono trasferiti… strumenti e mascherine sul web.

Invece che dal vivo, gli alunni si sono così esibiti, in tutta sicurezza, nelle grandi aule adibite alla musica, postando poi il video sul canale Youtube della scuola, visibile anche sulla home page del sito internet dell’istituto diretto da Laura D’Ignazi.

Un modo per non far mancare anche quest’anno gli auguri alla città, ma anche di dare un segnale di speranza rispetto alle difficoltà di un Natale “blindato”. Diretta dalla professoressa Serena Zeppilli, l’orchestra ha eseguito brani classici, colonne sonore e canzoni natalizie, con il supporto dei docenti di strumento Luca Proietto, Marco Travaglia, Elisabetta Carosi e Maria Teresa Basti.

