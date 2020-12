CUPRA MARITTIMA – “In via San Gregorio Magno e via Ruzzi stanno intervenendo i vigili del fuoco per dei rami ed una pianta caduti e che invadono parzialmente la carreggiata. Prestare massima attenzione”.

Così il Comune di Cupra Marittima il 26 dicembre in una nota.

“La strada Provinciale 175 Santa Lucia (vecchio tracciato) è momentaneamente interrotta da una frana”.

Così il sindaco di Acquaviva Picena, Pierpaolo Rosetti, in una nota.

“Via Boreale: all’altezza della Cantina Sociale Moncaro la carreggiata è ostruita da una frana, al momento non è transitabile – aggiungono dal Comune di Acquaviva il 27 dicembre – Passare per Via Colle Cimino venendo da ovest e in Via Colombo venendo da est”.

