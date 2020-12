CUPRA MARITTIMA – “In via San Gregorio Magno e via Ruzzi stanno intervenendo i vigili del fuoco per dei rami ed una pianta caduti e che invadono parzialmente la carreggiata. Prestare massima attenzione”.

Così il Comune di Cupra Marittima il 26 dicembre in una nota.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.