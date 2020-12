FERMO – Forze dell’Ordine in azione anche in questi giorni di festività natalizie.

Nel Fermano i Carabinieri del Comando Provinciale hanno fermato quattro persone originarie del Foggiano.

“Erano in auto – raccontano dall’Arma in una nota stampa – con a bordo vari arnesi da scasso. I quattro non hanno saputo dare valida motivazione per il possesso di tali strumenti utili per l’effrazione di case o negozi. Gli arnesi sono stati sequestrati e i quattro denunciati e anche sanzionati per la zona rossa nazionale violata in occasione delle festività e per l’emergenza Coronavirus”.

I quattro sono dovuti tornare in Puglia senza auto: “Il mezzo è stato sequestrato poiché sprovvisto di copertura assicurativa”.

