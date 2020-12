GROTTAMMARE – Presentata la nuova produzione televisiva MarcheON Christmas, edita dall’ associazione Artistic Picenum.

Nelle giornate del domenica 27 dicembre alle ore 14, martedi 29 dicembre alle ore 21 e mercoledi 30 dicembre alle ore 23.30, il format verrà trasmesso dall’ emittente televisiva Tv Centro Marche, canale 10 del digitale terrestre.

Assoluto protagonista il talento della nostra regione, attraverso un viaggio appassionante nel mondo artistico, culturale e sportivo della nostra amata terra.

Diversi i personaggi marchigiani che hanno aderito all’ iniziativa, ciascuno legato alla storia delle nostre città e dei nostri borghi.

Queste le città di provenienza degli ospiti: Grottammare, Ascoli Piceno, Amandola, Ancona, Fabriano, Macerata, Belmonte Piceno, San Benedetto del Tronto, Monte Urano e Porto Sant’ Elpidio.

Lo spettacolo verrà condotto da Giuseppe Cameli ed Angelica Marcantoni, sotto l’attenta regia di Marco Meconi e delle ideazioni grafiche di Emanuele Califano Lidak.

Una full immersion nel panorama dei performers locali, in uno spettacolo televisivo dal gran ritmo, adatto al mondo della famiglia ma soprattutto a quello dei più giovani. Dalla danza alla musica locale e delle nuove tendenze, dall’ umorismo all’ imitazione, dalla poesia all’ omaggio dei grandi attori teatrali italiani; ognuno ha voluto con esibizioni inedite aderire al progetto. Interviste, approfondimenti e particolari messaggi di auguri coesistono, intervallando armonicamente le numerose esibizioni artistiche.

Soddisfazione da parte di tutto lo staff della neo associazione policulturale Artistic Picenum, che a poche ore dal debutto della kermesse dichiara: “Volevamo offrire al pubblico televisivo un nuovo progetto 4.0 per il periodo natalizio, provando a strappare un sorriso in delle giornate purtroppo condizionate dall’ emergenza pandemica. Il nostro intento è quello di dare merito alle tante eccellenze della nostra regione, delle volte nascoste e poco conosciute, legate profondamente alle storia e alle radici della nostra cultura. Vi saranno poi dei saluti di augurio speciali da parte di artisti dello star system italiano, che amano le Marche profondamente. Non sveliamo nulla, lasciamo della sana suspense e vi invitiamo a seguire il programma. Sarà un’ ora di spensieratezza, impreziosita da tanti colpi di scena; il programma è stato interamente pensato, registrato ed edito da remoto, per concepire una nuova visione di produzione artistica”.

L’associazione infine esprime un profondo ringraziamento a chi ha collaborato alla realizzazione del programma, unitamente ad un intenso pensiero rivolto alle famiglie marchigiane colpite dalla pandemia: a loro è dedicato questo umile lavoro.

