Colpita il bar-pasticceria “L’Angolo del Dolce” in via Golgi e un forno della zona

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Altro che Zona Rossa e lockdown. Nella notte tra 24 e 25 dicembre dei ladri sono entrati nel bar-pasticceria “L’Angolo del Dolce” di via Golgi, una traversa di via Voltattorni. Hanno forzato un ingresso laterale e all’interno hanno portato via un po’ di contante e moneta presente in una cassa, per un valore stimato di un centinaio di euro, e hanno trafugato un’altra cassa, non riuscendola a forzare in loco, ignari però che all’interno fosse vuota.

Non paghi, i ladri si sono recati anche in un altro esercizio commerciale sempre nella zona di via Voltattorni, un forno per la precisione.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.