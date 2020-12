In alcuni punti la carreggiata è stata allargata di oltre 50 centimetri, è stata sostituita l’illuminazione inserendo le luci a Led ed è stata disboscata la scarpata a lato sud della strada

CUPRA MARITTIMA – “Una grande e bella emozione inaugurare un’opera necessaria e attesa da tempo: i lavori si sono conclusi prima del previsto grazie ad un importante gioco di squadra tra il direttore dei lavori, ingegner Marco Verrocchio, il R.u.p. architetto Luca Vagnoni, la ditta appaltatrice Impresa edile Conquista, tutte le maestranze che hanno collaborato, gli operai comunali, la Provincia, il consigliere con delega ai lavori pubblici l’Architetto Stefano Brutti e come sempre tutti gli assessori e i consiglieri”.

Così il sindaco di Cupra Marittima, Alessio Piersimoni, commenta in una nota diffusa il 23 dicembre la consegna alla cittadinanza del primo stralcio del nuovo marciapiede lungo la Strada Provinciale San Silvestro

In alcuni punti la carreggiata è stata allargata di oltre 50 centimetri, è stata sostituita l’illuminazione inserendo le luci a Led ed è stata disboscata la scarpata a lato sud della strada.

“Andiamo avanti puntando in alto, andiamo avanti per continuare a far crescere la nostra Cupra” conclude il primo cittadino.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.