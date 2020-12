CUPRA MARITTIMA – Di seguito una nota del Cinema Margherita di Cupra Marittima giunta in redazione il 23 dicembre.

Il 24 dicembre del 1960 si aprivano le porte del cinema Margherita di Cupra Marittima. Un traguardo importante al quale il gruppo che ne cura la gestione aveva iniziato a lavorare da un pò. Non è stato possibile festeggiarlo nelle modalità classiche, per esempio con il reperimento di documenti; poi è arrivata l’incertezza della riapertura in questo tempo di pandemia. Tutto sembrava andare storto per questo compleanno. Alla fine gli organizzatori hanno pensato a strade alternative e creative, ed ecco qui che si aprono i festeggiamenti con la campagna social #Margherita60.

In 60 anni gli italiani e il nostro territorio sono molto cambiati, cambiati i cinema, cambiato il nostro tempo libero, le famiglie e la cultura; e allora viene lanciato un invito aperto a tutti gli spettatori a raccontare una emozione o un aneddoto vissuto al Margherita e magari anche un augurio per il futuro di questa storico luogo.

Non possiamo abbracciarci e nemmeno condividere uno spettacolo cinematografico, e allora, poiché non possiamo fare ciò che amiamo, proviamo a fare memoria del futuro. Ripensiamo a cosa ci siamo persi in questi mesi di cinema non visto e raccontiamolo. Raccontiamo con un video, con uno scritto o con una foto emozioni o momenti vissuti al Margherita. Potete inviarli a info@cinemamargherita.com oppure al numero whatsapp 3917156986. Verranno pubblicati sui canali social del cinema e quando finalmente la struttura riaprirà saranno esposti o proiettati. Il desiderio è quello di raccontare le emozioni che si vivono solo al cinema, in questo caso al Margherita.

I festeggiamenti culmineranno con una sorpresa, un regalo aperto proprio a tutti. Basta andare sul sito del cinema Margherita www.cinemamargherita.com. Una sorpresa che, per quanto distanti, ci farà sentire insieme per un’ora e mezza.

