PORTO SAN GIORGIO – Ha riscosso un grande successo lo spettacolo “Positivo Contagiante”, opening di Volley Angels Project che quest’anno è stato proposto in una veste particolare a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Il consueto spettacolo che solitamente veniva realizzato al Teatro Comunale di Porto San Giorgio, infatti, si è trasformato in un happening televisivo trasmesso in diretta sul profilo Facebook della società rossoblù e su Fm Tv canale 211, nuovo media partner di Volley Angels Project che, a partire dal prossimo mese di gennaio, trasmetterà in diretta tutte le partite di serie B2 della prima squadra, griffata De Mitri – Energia 4.0.

Il titolo dell’evento voleva rappresentare una “provocazione” per l’accezione contraria presa dal termine “positivo” al quale oggi si da un significato assolutamente negativo e per far sì che l’opening potesse contagiare di ottimismo tutti coloro che erano di fronte agli schermi. Un’ora filata di video saluti, di storie raccontate attraverso le immagini, con la consegna del premio “Volley Angels Project 2020” a Giuseppe Salvucci e tanti graditi ospiti che hanno allietato la trasmissione. In rapida successione sono scorsi (inframmezzati dai lanci dei presentatori Riccardo Minnucci e Sandro Benigni) i messaggi auguranti dei sindaci di Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio Nicola Loira e Nazareno Franchellucci e dei loro assessori allo sport Valerio Vesprini ed Emanuela Ferracuti, del nuovo assessore regionale Giorgia Latini, dei campioni Osmany Juantorena e Yoandy Leal della Lube Civitanova, della giocatrice della nazionale e della Imoco Conegliano Miriam Sylla, del presidente territoriale della Fipav Ascoli-Fermo Fabio Carboni e del delegato del Coni di Fermo Vincenzo Garino.

Successivamente è stata la volta del momento clou dell’opening, vale a dire la presentazione dei gruppi di Volley Angels Project, dalla serie B2 fino alle più piccoline del Volley S3. Tutti sono stati resi partecipi della presentazione, anche attraverso un montaggio video che dato importanza alla presenza di ciascuna squadra. Nel mezzo, video emozionanti, motivazionali, esplicativi e anche un po’ commoventi come quello che ha aperto e chiuso la trasmissione. Coloro che lo avessero perso, possono rivedere l’intero opening sul profilo Facebook e sul canale You Tube di Volley Angels Project.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.