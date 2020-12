GROTTAMMARE – Le attività del Centro Infanzia “Pollicino” di Grottammare, gestito dalla Cooperativa Sociale Coos Marche, non conoscono tregua e, in linea con le normative Covid, vengono svolte all’aperto, all’interno del giardino di cui la struttura dispone.

In vista delle feste di fine anno, Babbo Natale ha fatto visita ai bimbi portando loro i doni realizzati a casa dai genitori. Grande l’entusiasmo e la sorpresa dei piccoli che hanno cantato e ballato le melodie natalizie in un sereno clima festivo.

Tra i regali, anche alcuni splendidi libri donati dall’Amministrazione Comunale locale, che ha voluto arricchire la biblioteca del nido contribuendo così al progetto “Cocco… leggiamo” .

Questa, come tante altre iniziative, sono in cantiere per il 2021 nella fucina creative delle 3 splendide educatrici Isabella, Barbara ed Antonella, una squadra affiatata coordinata da Rosanna Vigliarolo, in veste di Coordinatore Pedagogico.

Il nuovo anno, dunque, si annuncia ricco di novità per i piccoli frequentanti il Centro Infanzia “Pollicino”.

