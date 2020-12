RIPATRANSONE – Il Sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi e l’Amministrazione Comunale di Ripatransone hanno donato per Natale libri di letteratura per bambini e ragazzi agli alunni dell’Ic di Ripatransone.

La consegna si è tenuta Martedì 22 Dicembre 2020 presso i plessi scolastici cittadini alla Presenza del Sindaco, dell’Assessore alla Cultura e all’Istruzione Stefania Bruni, dell’Assessore alle Politiche Giovanili Leonardo Perozzi e della Vicepreside Maria Rita De Cesaris.

Ciascun testo è stato accompagnato da un messaggio autografo che il sindaco ha voluto dedicare a tutti i ragazzi, per augurare loro Buon Natale e sostenerli in questo delicato momento storico.

Gli omaggi sono stati simbolicamente consegnati agli alunni delle classi prime della Scuola Primaria, in virtù dell’inizio del loro percorso scolastico, e della Scuola Secondaria di Primo Grado, in relazione alla mancata celebrazione del cambiamento del percorso scolastico che hanno dovuto subire nel 2020 causa Covid.

“In un periodo così complesso, abbiamo voluto diffondere il lume della cultura consegnandolo alle nuove generazioni – dichiara il Sindaco Lucciarini De Vincenzi – Un gesto dal profondo valore simbolico, che serva a tutti i nostri ragazzi come stimolo non solo alla lettura ma al raggiungimento della consapevolezza che dalle situazioni difficili possiamo uscirne soltanto se uniti e sensibili nei confronti del sapere. Una società preparata è destinata ad essere pronta e lucida nell’affrontare le criticità che il mondo ci presenta. Il nostro auspicio è che questo dono sia veicolo del senso di speranza di cui le nostre comunità hanno bisogno. Cogliamo pertanto l’occasione per rivolgere alla Dirigente Gaia Gentili, al corpo Docente e Amministrativo, al Personale Tecnico e alle famiglie dei ragazzi i migliori auguri di buone feste”.

