SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il ricordo del sindaco di San Benedetto Pasqualino Piunti per la scomparsa dell’imprenditore Mimmo Del Moro. Aveva 83 anni.

“A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale tutta esprimo le condoglianze più sincere per la scomparsa del caro Mimmo, protagonista indiscusso del turismo sambenedettese, imprenditore coraggioso e lungimirante profondamente innamorato della sua città”.

Emidio “Mimmo” Del Moro era stato insignito nel 2010 del premio “Gran Pavese Rossoblu” “per aver dato, in decenni di attività professionale, un contributo notevole alla promozione turistica della città attraverso la conduzione innovativa di strutture ricettive e di intrattenimento e l’organizzazione di una miriade di eventi di grande richiamo, tutti coronati da grande successo”.

Di seguito la scheda biografica realizzata dall’Ufficio Stampa di San Benedetto nel 2010, quando Del Moro ricevette il premio.

Emidio Del Moro, detto “Mimmo”, è nato a San Benedetto del Tronto nel 1937.

Affianca sin da giovanissimo all’attività professionale di geometra quella di gestore di locali da ballo: conduce storici dancing come Il Cavalluccio Marino, la Palazzina Azzurra fino alla discoteca Tiffany. Sono anni in cui in questi locali si esibiscono gli artisti più famosi del momento come Mina, Dalla, Aznavour, Morandi, Vanoni, Carrà, Bongusto, Di Capri e tanti altri.

Negli anni Del Moro affina le sue capacità di organizzatore di eventi, tutti coronati da grande successo di pubblico, dalla partecipazione di “big” del mondo dello spettacolo, della moda, dello sport e dall’attenzione da parte dei media nazionali. Si ricordano i “Gran Galà” per l’assegnazione della “Palma della Popolarità” insieme alla signora Irene Malavolta, tre giri d’Italia in barca a vela con un successo all’attivo per lo scafo della città di San Benedetto, sette edizioni delle Prefinali nazionali del concorso Miss Italia (di cui è lo storico agente regionale), concerti di richiamo come quelli di Vasco Rossi, Roberto Benigni, Pino Daniele, Ray Charles, Dalla-Morandi e tanti altri.

Del Moro è stato vicepresidente dell’Azienda di Promozione turistica per 5 anni, dirigente della Sambenedettese calcio, organizzatore di diversi carnevali sambenedettesi, nello staff di Gianni Ravera per diversi anni al festival di Sanremo.

Nel 1999 è stato nominato Commendatore dal Presidente della Repubblica Italiana e nel 2003 ha ottenuto la laurea honoris in Economia dall’Università “The Constantinian University” degli Stati Uniti.

Oggi gestisce con la famiglia l’Hotel Giancarlo e lo stabilimento balneare Club 23

