SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’abituale pranzo di solidarietà di Natale presso l’oratorio della Ss. Annunziata di Porto d’Ascoli purtroppo non si svolgerà a causa della pandemia in corso.

“Visto le recenti restrizioni del Governo siamo costretti ad effettuare un Pranzo di Natale d’asporto – scrivono gli organizzatori – Il Centro Solidarietà accoglierà quanti avranno necessità di reperire un pasto per il giorno di Natale. L’appuntamento è per giovedì 24 dicembre dalle ore 15 alle ore 18.30 presso l’oratorio della Ss. Annunziata di Porto d’Ascoli. Un ringraziamento speciale a quanti hanno collaborato alla sua realizzazione ed in particolar modo alla stretta collaborazione intercorsa con la Fondazione Carisap e tutte le altre associazioni del progetto Terra Solidale”.

