MARTINSICURO – “Si è conclusa la nostra campagna di screening. Si sono sottoposti a tampone 1975 persone di cui 5 positivi. A nome di tutta l’amministrazione comunale voglio ringraziare il personale volontario della Croce Verde, tutti i sanitari che hanno eseguito e/o processato i tamponi (medici, assistenti e infermieri), il personale del Comune che ha coordinato insieme alla Croce Verde tutto il lavoro nelle 4 giornate, i carabinieri in congedo per l’assistenza prestata, la Farmacia Talamonti per aver messo a disposizione una persona per l’intera campagna di screening”.

Così, in una nota diffusa sui Social, il sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni: “Grazie a queste eccezionali persone siamo riusciti ad organizzare un servizio utile alla comunità, a prescindere dalla partecipazione che poteva e doveva essere superiore“.

