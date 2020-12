SERVIZIO PUBBLIREDAZIONALE – L’IIS Fazzini – Mercantini non rinuncia ad aprire le proprie porte a genitori e studenti neppure in questo difficile periodo di distanziamenti sociali. D’altronde, la funzione da assolvere, quella di guidare ragazzi e famiglie nella scelta del percorso scolastico da intraprendere è troppo importante.

Ecco che quindi la scuola ha ideato un ciclo di Open Day Virtuali che si terranno il 20 dicembre e ancora il 10 e 17 gennaio dalle 15 e 30 alle 17 e 30.

Partecipare è facile: le famiglie potranno iscriversi all’Open Day Virtuale mediante un link al Google moduli presente sul sito della scuola fazzinimercantini.edu.it (CLICCA QUI). Nella prima ora ci sarà una presentazione generale dell’offerta formativa delle due sedi Grottammare e Ripatransone. A seguire i partecipanti saranno divisi a seconda degli indirizzi di loro interesse e potranno partecipare e interagire ponendo domande a laboratori didattici legati alle materie specifiche di indirizzo. In ogni caso il Virtual Tour della scuola già disponibile sul nostro sito (CLICCA QUI) e sul canale Youtube (CLICCA QUI).

Come molti di voi sanno la L’ISS Fazzini – Mercantini ha una doppia anima. A Grottammare c’è l’Istituto Tecnico, in cui la didattica si sviluppa attorno a corsi del settore tecnico-economico e tecnico-tecnologico rispondendo prontamente al mondo del lavoro, che chiede ogni giorno di più professionisti capaci di operare a livello “Glocal” quindi pensando contemporaneamente secondo le regole sia di una dimensione globale o planetaria, sia di quella locale che li circonda.

Ma veniamo agli indirizzi. Quello “Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex geometri)” vanta un tasso di occupazione post diploma eccellente, tanto in studi del territorio, quanto in strutture e aziende sia nazionali che internazionali. Scegliendo questo indirizzo otterrete gli skills necessari per ripensare gli spazi del futuro, che siano le nostre città o che siano grandi città straniere. Parte allettante di una scelta come questa sono i progetti Erasmus+ , i quali sono rivolti a tutti gli studenti dell’Istituto, e che riservano bandi e posti a questo percorso scolastico e a quello della Logistica e dei Trasporti, altro indirizzo che gode di prospettive occupazionali indispensabili nell’epoca moderna in cui la movimentazione delle merci, e la sempre più affinata tecnologia ad essa applicata, è cuore pulsante della nostra economia. Saprete, al termine del ciclo di studi gestire e muovere in sicurezza, efficienza e rapidità, nella rete dei mercati e delle infrastrutture, persone e merci. Diventerete insomma dei professionisti di un settore che non è solo Amazon ma è soprattutto amazing!

Parlando di opportunità lavorative non si può non menzionare l’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni che, affiancato dalla proposta didattica innovativa che il corso Grafica e Comunicazione offre a studenti incuriositi e interessati al mondo del web marketing, delle app, della pubblicità e del disegno industriale, vi permetterà di dare sfogo alla vostra creatività, sia che la vostra vocazione sia quella di diventare degli artisti della comunicazione, sia se pensate che la vostra strada sia, in tutto e per tutto, quella dell’innovazione: insomma, la strada dei programmatori del futuro! L’Indirizzo Turismo, invece, si radica profondamente alle tradizioni e allo sviluppo economico della nostra Regione e della nostra Provincia e fiorisce nel valore del settore terziario. Le lingue straniere e il marketing sono sicuramente i punti di forza di questo percorso che solleticherà le vostre ambizioni di viaggiare e prendere parte a stage all’estero, esperienze che non hanno un mero valore scolastico-lavorativo, ma soprattutto di arricchimento culturale.

L’indirizzo Turismo, insomma, vi renderà perfettamente idonei a iniziare da subito un percorso lavorativo incentiverà egualmente la prosecuzione universitaria degli studi, un tratto comune di tutti gli indirizzi della scuola, sia a Grottammare che Ripatransone.

Imparare ad imparare per la vita è l’obiettivo invece che gli studenti dei due Licei di Ripatransone guardano all’orizzonte del loro percorso scolastico. L’organizzazione delle lezioni è strutturato su una settimana corta e i licei hanno la possibilità di introdurre i ragazzi alla partecipazione a bandi progettuali scientifici e umanistici. Il corso Liceo Scienze Applicate combina l’informatica alle discipline scientifiche per antonomasia, preparando lo studente ad ogni tipo di laboratorio, universitario e professionale. Se ami indagare, sperimentare, chiederti le cause che si celano dietro alle cose e ai fenomeni, questo corso è per te. Il Liceo Scienze Umane risponde invece alla volontà della persona di capire, di intervenire e di affermarsi, partendo dallo strumento della parola, in tutti i contesti sociali, da quello dell’istruzione, a quello della legalità, della sanità, della politica. Sei un ragazzo o una ragazza che si sofferma a pensare da dove vieni e verso dove stai andando? Vuoi provare a dare una risposta ai tuoi interrogativi sui misteri del comportamento umano e della vita? Se ti incuriosisce capire perché abbiamo sempre bisogno di imparare per crescere questo corso fa per te.

Sei interessato alle prospettive che l’ISS Fazzini-Mercantini sarà in grado di offriti sia nell’immediato che nel tuo futuro di studente universitario o lavoratore? Allora la riposta è semp0lice, partecipa agli Open Day Virtuali e scopri di più della nostra scuola.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.