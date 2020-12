SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si svolgeranno martedì 22 e mercoledì 22 dicembre, al Palazzetto dello Sport, le operazioni di distribuzione dei buoni spesa che il Comune di San Benedetto assegna alle famiglie in difficoltà.

Sul sito comunale (Sezione “Altri avvisi pubblici”) è pubblicato l’elenco dei beneficiari con importo assegnato, orario e postazione a cui dovranno presentarsi per il ritiro. Nell’elenco i nominativi sono sostituiti, per ragioni di riservatezza, dal numero di protocollo della domanda ma ognuno dei beneficiari sta ricevendo in queste ore una mail con cui vengono comunicate le informazioni per ottenere le card prepagate da utilizzare negli esercizi che hanno risposto al bando pubblicato dal Comune.

Coloro che non potranno presentarsi nel giorno stabilito, dovranno contattare gli uffici del settore Servizi Sociali (tel. 0735-794482 / 259) a partire dal 28 dicembre per concordare un nuovo appuntamento.

“Abbiamo ricevuto 840 domande – spiega l’assessore alle Politiche sociali Emanuela Carboni – ma l’istruttoria ha portato all’esclusione di 76 richieste o perché presentate da non residenti o perché contenevano indicazioni sulla situazione economica non conformi a quanto presente sulla banca dati Inps. Dei circa 300mila euro assegnatici dallo Stato, quindi, destineremo buoni per circa 233mila euro. Stiamo valutando in che modo assegnare anche le somme che residuano”.

“Sento la necessità di rivolgere un ringraziamento alle associazioni di volontariato che hanno assistito gli utenti nella compilazione delle domande – conclude Carboni – il loro ruolo è stato determinante ed abbiamo ritenuto giusto riconoscere ad ognuna di essere un piccolo contributo a titolo di rimborso spese per l’impegno che hanno profuso”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.