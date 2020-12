GROTTAMMARE – Scontro alle prime ore del 21 dicembre in Riviera.

Intorno alle 4 un camion, per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Autostradale, è andato a sbattere all’interno di una galleria all’altezza di Grottammare, direzione nord,

Soccorso il conducente del tir dal personale sanitario del 118, giunto sul posto tramite ambulanza. In ausilio anche i Vigili del Fuoco. Il mezzo pesante trasportava generi alimentari.

Il tratto coinvolto dall’incidente è rimasto chiuso per circa 3 ore e riaperto in mattinata dopo tutti gli accertamenti di rito.

