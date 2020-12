AGGIORNAMENTO ORE 18

Cambia la tendenza dell’indicatore chiave nell’analisi del Covid-19, ovvero il numero di ricoverati, essendo i dati relativi ai contagiati e anche alla percentuale dei tamponi positivi più aleatori e incerti. Dopo che nella giornata di lunedì la tendenza di discesa che durava da 20 giorni si era fermata (appena 1 ricoverato in meno nelle Marche) oggi il dato ottiene una conferma e i ricoverati aumentano di 6 unità (-1 in terapia intensiva, +6 in terapia semi-intensiva, +1 ricoveri non intensivi): come non accadeva da 20 giorni.

Sarà importantissimo capire cosa accadrà domani e nei prossimi giorni, il rischio di una ripresa dell’infezione con un aumento dei ricoveri sarebbe molto difficile da gestire a meno di nuove e durissime misure restrittive.

AGGIORNAMENTO ORE 17.45

Sette decessi nelle Marche, un 64enne di San Benedetto al Madonna del Soccorso. Tutte le vittime odierne avevano pregresse patologie.

AGGIORNAMENTO ORE 9

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1434 tamponi: 889 nel percorso nuove diagnosi (di cui 450 nello screening con percorso Antigenico) e 545 nel percorso guariti.

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 162 (12 in provincia di Macerata, 58 in provincia di Ancona, 71 in provincia di Pesaro-Urbino, 13 in provincia di Fermo, 7 in provincia di Ascoli Piceno e 1 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (21 casi rilevati), contatti in setting domestico (34 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (46 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (4 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (15 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (2 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (2 casi rilevati), screening percorso sanitario (6 casi rilevati). Per altri 32 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 450 test e sono stati riscontrati 29 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare).

