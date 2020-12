SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per permettere l’esecuzione di lavori di manutenzione sul sottopasso autostradale di via Val Tiberina a San Benedetto, fino al 30 dicembre è stata disposta l’istituzione del senso unico alternato, regolato da movieri, in via Val Tiberina, in corrispondenza del sottopasso stesso.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.