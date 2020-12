SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La 17^ edizione della Mezza Maratona dei Magi è stata rinviata. A darne notizia è stata la società Porto Polisportiva 85, da sempre organizzatrice dell’evento che richiamava in riva all’Adriatico centinaia di atleti provenienti da diverse regioni italiane.

«Purtroppo – ha dichiarato “Il Capo” Roberto Silvestri – non ci sono le condizioni materiali per garantire lo svolgimento della nostra competizione, viste anche le recenti restrizioni imposte sul territorio nazionale dal Governo. In accordo con il responsabile della Uisp Elio Costantini quindi abbiamo deciso di spostare la gara nel periodo compreso tra l’ultima settimana di febbraio e la prima di marzo, augurandoci che ci siano stati dei miglioramenti alla situazione sanitaria nazionale».

La gara avrebbe dovuto svolgersi il 6 gennaio 2021 e il programma della competizione prevedeva una mezza maratona sulla distanza dei 21,097 km e una gara più corta di 10 km denominata “Corri con la Befana”, con partenza e arrivo alla Rotonda Salvo D’Acquisto di Porto d’Ascoli. Lo scorso anno furono presenti complessivamente circa 500 atleti e nella gara più lunga vinse Andrea Falasca Zamponi in 1h08’42”, davanti a Dario Santoro in 1h08’54” e Biniyam Senibeta Adugna in 1h’10’14”. Nel femminile si impose Marcella Mancini (1h23’51”) precedendo Francesca Marilungo (1h34’27”) e Barbara Spadaccini (1h25’02”). La gara sui 10km premiò, invece, Giovanni Moretti (38’50”) e Katia De Angelis (46’59”).

