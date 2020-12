GROTTAMMARE – “Mercoledì sera non prendete impegni e spegnete la Tv. Siete invitati ad un vero e proprio momento conviviale, seppure a distanza”. Il Comune di Grottammare invita la cittadinanza a un incontro di auguri in vista delle feste.

Alle ore 21.30 del 23 dicembre in diretta dalla pagina Facebook “Città di Grottammare” andrà in scena l’Abbraccio di Natale, una trasmissione che, nell’epoca del distanziamento sociale, rappresenta un vero e proprio abbraccio virtuale, caloroso e sincero.

Un’occasione unica per accogliere il Natale che arriva, per mandare e ricevere degli auguri speciali in diretta, per rivedere in collegamento amici e personaggi legati alla città, alcuni dei quali trascorreranno questo Natale lontano da Grottammare.

“Inoltre – fanno sapere dal Comune – giocheremo a tombola con tutta la città. Ovviamente nell’unico modo possibile, con la cartella più “semplice” del mondo: il proprio numero di telefono. Il premio in palio? Una giornata speciale da vivere a Grottammare”.

Per mandare o ricevere auguri speciali in diretta scrivi al numero WhatsApp 331 126 6222

#staytuned #merrychristmas #nataleconituoi #natale2020

Meccanismo della tombola

Basta scrivere su un foglio di carta le dieci cifre che compongono il proprio numero di cellulare (dunque prefisso compreso). In caso di vecchia numerazione con un totale di 9 cifre allora aggiungere uno 0 (zero).

A partire dall’inizio della diretta daremo il via all’estrazione. In studio, nel nostro sacchetto, avremo naturalmente solo i numeri da 0 a 9 e ad ogni estrazione il numero verrà annunciato e poi ricollocato nel sacchetto perché, ovvio, ogni numero potrà uscire più di una volta.

Spuntare i numeri sulla propria “cartella” man mano che usciranno e, appena saranno usciti tutti, mandare più velocemente possibile un messaggio WhatsApp da quel numero ad un numero apposito e dedicato, che verrà comunicato nel corso della diretta. Il messaggio dovrà contenere il vostro nome, cognome, indirizzo e la parola “Tombola”.

Il primo che arriva nella nostra messaggeria con tutte le carte in regola vince il premio finale.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.