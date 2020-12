GIULIANOVA – Controlli delle Forze dell’Ordine nella serata del 19 dicembre.

Dalla Compagnia dei Carabinieri di Giulianova, in una nota stampa diffusa il 20 dicembre, affermano: “I militari del Nucleo Radiomobile di Giulianova hanno denunciato un uomo di 62 anni del luogo, il quale nella tarda serata di ieri, si introduceva all’interno del garage di un abitazione di Giulianova tentando di rubare una bicicletta. Il furto non veniva portato a compimento perché il ladro veniva sorpreso dal proprietario”.

“L’immediato intervento dei Carabinieri allertati dalla vittima, permetteva di rintracciare e identificare l’autore del tentativo di furto” dichiarano dall’Arma.

Dalla Compagnia concludono: “Il soggetto inoltre veniva anche sanzionato per essersi spostato all’interno del comune di residenza in orario non consentito ed in assenza di comprovate esigenze”.

