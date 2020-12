RIPATRANSONE – È stato un emozionante pomeriggio quello vissuto sabato 19 dicembre con la premiazione dei vincitori del Concorso Grafico-Pittorico “Un angolo di Ripatransone”, organizzato dalla Sede di Ripatransone dell’Archeoclub d’Italia.

L’iniziativa ha visto partecipi i ragazzi dell’IC di Ripatransone che hanno espresso attraverso l’arte l’amore per la propria città. Con l’occasione, è stato celebrato il trentennale della Sede Ripana dell’Archeoclub con la consegna di una targa commemorativa da parte dell’Amministrazione Comunale.

In Piazza XX Settembre è stato inoltre aperto con un sobrio momento di raccoglimento il Presepe Artistico, simbolo del Natale Ripano. L’edizione 2020 è stata curata dagli operai comunali, dando seguito all’intento di tutelare e perpetuare una delle più sentite tradizioni della Città. Contestualmente, sono stati annunciati i nomi di Yeboah Noah e Fifanti Ayomide Elizabeth, gli ultimi due bambini nati a Ripatransone, a cui l’Amministrazione Comunale recapiterà appena sarà possibile un pensiero di benvenuto.”Pur nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di gestione della pandemia di COVID-19, un momento importante per la comunità in cui è stato dato risalto al merito, all’impegno civico e alla tradizione. Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per la riuscita di queste iniziative ricche di significato. Un ringraziamento particolare va anche agli operai Roberto Bartolomei, Gabriele Capriotti, Marco Cardarelli e Domenico Pulcini per l’impegno profuso nella realizzazione del presepe”, commenta il Sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi.

I finalisti del concorso: Mingarelli Micol (1° posto finale), Marchetti Matilde (2° posto finale), Stefanoiu Andreea Florentina (3° posto finale), Massi Riccardo, Traini Lucrezia, Borgiani Giada, Corsi Agnese, Marcozzi Maria Luna, Pasqualini Gianna, Focaracci Davide Luigi.Tra le autorità civili e religiose presenti, il Sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi, il Vicesindaco Sandro Cardarelli, l’Assessore alla Cultura Stefania Bruni, l’Assessore alle Politiche Giovanili Leonardo Perozzi, l’Assessore all’Ambiente Alessandro Ricci, la Dirigente dell’IC di Ripatransone Gaia Gentili, il Parroco Don Nicola Spinozzi. In rappresentanza della BCC di Ripatransone e del Fermano, Sponsor del concorso, il membro del CDA Francesco Massi. Per l’Archeoclub d’Italia, Donatella Donati Sarti e Decio Marinelli. A rappresentare la giuria del concorso, il docente Eugenio Cellini.

