Debutto ufficiale lunedì 21 dicembre. Per ascoltarla basta aprire www.vinilesradio.it o scaricare l’App. Nessuna interruzione pubblicitaria e un palinsesto studiato per fasce orarie: “Un modo per essere più vicini in questo periodo complicato”

Puoi ascoltare qui https://vinilesradio.it/

o scaricare la App per Android a questo link: clicca qui

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non poteva che arrivare dalla mente creativa di Gianni Schiuma l’idea che arricchirà l’offerta di intrattenimento anche in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, tra zone rosse e arancioni. Si chiama “Viniles Radio” ed esordirà ufficialmente lunedì 21 dicembre con la sua allegria fatta di musica, programmi e, aggiungiamo noi, “amicizia”, quella che Gianni Schiuma riesce a diffondere con la sua esperienza: tutto con leggerezza ma senza mai banalità.

Una radio “da artigiani”, la definisce Gianni Schiuma, che sarà ascoltabile on line su www.vinilesradio.it o scaricabile tramite le App di Android e Apple (quest’ultimo a breve). In realtà è una radio che si promette di accompagnarci, iniziando da queste atipiche festività natalizie che ci costringeranno a restare per lungo tempo dentro casa.

Musica, tanta e di buona qualità, con un palinsesto studiato sulla base degli orari della giornata, con i dj set serali e notturni; non ci saranno interruzioni pubblicitarie e la musica per tutti i gusti, sempre ben calibrata, sarà la regina incontrastata.

Quasi un ritorno alle origini per Gianni Schiuma che esordì appena adolescente con una delle prime radio libere d’Italia, la sambenedettese Radio 102. E fu poi un trampolino per iniziare una fulgida carriera radiofonica e come deejay in locali che hanno fatto la storia dell’intrattenimento tra Marche e Abruzzo, fino ad approdare, ormai da 10 anni, al Viniles, fortunato locale del lungomare di San Benedetto.

