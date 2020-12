PORTO SANT’ELPIDIO – Sviluppi su un’indagine avviata da qualche giorno nel Fermano.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo avevano ritrovato e sequestrato delle armi da fuoco in zona Lido Tre Archi.

“Una delle pistole rinvenute apparteneva ad una persona dell’Anconetano che però non aveva registrato il possesso di tale arma – dichiarano dal Comando in una nota stampa diffusa il 20 dicembre – è scattata la denuncia nei suoi confronti per omessa custodia di armi e proseguono le indagini a riguardo”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.