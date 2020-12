Sempre più spesso il mondo del design d’esterni si affida al made in Italy, un’eccellenza progettuale che ha dimostrato di saper coniugare la ricerca dell’estetica e le qualità dei materiali hi-tech. Una consapevolezza che oggi si concretizza anche nelle coperture per piscine: modelli robusti e dal fascino superiore, in un perfetto connubio tra stile ed efficienza.

Si parla di efficienza poiché una copertura è un sistema funzionale posto a salvaguardia della piscina e dei suoi utilizzatori: protegge bambini e animali da cadute accidentali, tutela l’acqua dallo sporco che si accumula nel tempo, riduce il fenomeno di evaporazione acquea e limita la dissipazione del calore.

Il risultato è una maggiore sicurezza, cui si affianca un importante risparmio sui costi causati dalla continua manutenzione della vasca.

L’eleganza degli esterni con le coperture per piscina

Per quanto riguarda il lato puramente estetico, le aziende che si occupano di coperture sono esperte nella realizzazione di strutture armoniose ed eleganti. Abritaly, brand italiano leader nella creazione di coperture per piscina su misura, valorizza ogni struttura con elementi di design italiano che esaltano la bellezza degli spazi outdoor considerando l’ambiente di destinazione.

Il risultato è una configurazione dal fascino impeccabile, nella maggior parte dei casi esaltata dalle trasparenze del materiale cristal o del policarbonato alveolare i quali, se dall’esterno evidenziano la lucentezza dello specchio d’acqua, dall’interno permettono di godere delle bellezze della natura circostante.

A tutto questo, aziende come Abritaly affiancano una tecnologia di attivazione all’avanguardia che permette l’apertura motorizzata della copertura tramite chiave o telecomando.

Coperture per piscine: modelli e tecnologie all’avanguardia del made in Italy

Il made in Italy oggi si plasma in una serie di coperture che mettono d’accordo tutti. Da quelle piatte, quasi invisibili, che si inseriscono negli esterni con la massima discrezione, a quelle alte, che permettono di concedersi una nuotata con qualsiasi condizione climatica.

A metà strada si trovano invece le coperture basse, semi alte e medie, strutture amovibili, sollevabili o telescopiche dalle caratteristiche ampiamente personalizzabili.

Nello specifico, fanno parte di quelle configurazioni che nascono per coprire la vasca in modo discreto le coperture minimal per piscine: modelli nati per essere funzionali e impeccabili grazie a un design essenziale e del tutto invisibile.

Al variare delle necessità estetiche dell’ambiente di riferimento, le coperture per piscine possono essere piatte, a tapparella o telescopiche, con il vantaggio di poter assicurare, in ogni caso, una soluzione protettiva di altissimo livello.

Le coperture basic per piscina sono invece soluzioni che puntano a una più ricercata armonia degli esterni: sono progettate con un’altezza ridotta, sempre nel pieno rispetto delle esigenze funzionali, e caratterizzate da uno stile pregiato che non inficia la semplicità di utilizzo.

Sono realizzabili su misura e possono essere installate ovunque, garantendo in ogni caso la balneazione e un’ottima resistenza alle intemperie. In aggiunta, grazie all’utilizzo di materiali di ultima generazione, possono assicurare una trasparenza superiore, proteggendo in ogni caso la piscina dai raggi UV responsabili della proliferazione delle alghe.

Relax tutto l’anno grazie alle coperture per piscina

La manodopera made in Italy incontra le caratteristiche funzionali del vetro temperato nelle coperture comfort per piscina: modelli dal fascino indiscutibile e semplici da utilizzare.

Grazie a un’altezza che può raggiungere 180 cm, anche questi modelli di coperture permettono la balneazione tutto l’anno, con l’aggiunta di poter inserire, al variare delle necessità, uno spazio relax a bordo piscina.

Per quanto riguarda i modelli, si distinguono le coperture telescopiche medie e semi alte, sia semplici che motorizzate, disponibili con pratica porta d’ingresso collocabile nella parte frontale o laterale.

Spazio infine alle coperture relax, modelli alti e spaziosi, realizzati in legno o alluminio, che nascono per ricreare un ambiente conviviale a bordo piscina. Queste coperture possono essere indipendenti o collegate all’edificio principale e sono realizzate per assicurare agli esterni un aspetto sobrio ed elegante.

Anche in questo caso, Abritaly garantisce coperture completamente made in Italy, realizzate nel rispetto di tutte le normative di sicurezza, sia nelle soluzioni destinate a un’utenza privata sia in quelle per il business.

