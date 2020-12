CESENA – William Viali, mister del Cesena parla della vittoria in casa per 2-1 contro la Samb: “Siamo partiti bene, il rammarico è non aver raddoppiato perché sapevo che la Samb sarebbe uscita fuori. Nell’ultima mezz’ora abbiamo sofferto troppo e poi nel finale abbiamo trovato il gran cross di Favale che ci ha fatto vince.

“Siamo all’8° risultato utile, stiamo facendo un percorso importante” conclude l’allenatore, che ricorderete in Serie a come calciatore negli anni ’90 con la maglia del Lecce.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.