Il Mister: “C’era anche un rigore enorme che non ci hanno dato, ai ragazzi non posso dire nulla, il Cesena nella ripresa avrà tenuto il pallone un minuto”

CESENA – Mauro Zironelli commenta la beffarda sconfitta di Cesena. “Abbiamo preso un gol da polli all’inizio ma nel secondo tempo li abbiamo presi a pallonate e non sanno neanche loro come anno vinto. C’era anche un rigore enorme che non ci hanno dato, ai ragazzi non posso dire nulla, il Cesena nella ripresa avrà tenuto il pallone un minuto, questa è la verità però abbiamo perso”.

Non ci sta il mister: “Abbiamo concesso quella ripartenza mentre noi abbiamo avuto 10 o 15 occasioni. Il gioco? Nessuno si è risparmiato, più di così non posso chiedere. Stavo svenendo al gol loro, non se lo meritavano.”

“Ai ragazzi ho detto che se giochiamo così possiamo vincere ovunque, mi è rimasto questo da dire, dispiace ma possiamo ripartire solo da questo” chiosa Zironelli.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.