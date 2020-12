Cesena-Samb| 19 dicembre 2020 Stadio Dino Manuzzi ore 15| 16^ giornata Girone B

🧍Formazioni:

Cesena (4-3-3): Nardi; Longo, Maddaloni, Ricci (33′ st Munari), Favale; Petermann, Steffè, Collocolo (22′ st capellini); Russini (24′ Zecca), Capanni (22′ st Koffi), Bortolussi. A disp.: Satalino, Fabbri, Sala, Aurelio, Zecca, Caturano, Munari, Nanni, Koffi, Campagna, Capellini, Fabbri. Allenatore: William Viali

Samb (3-4-3): Nobile; Cristini, Enrici, Di Pasquale (43′ Biondi); Masini, Shaka, Agiulli, Malotti, Botta, Maxi Lopez (23′ st Lescano), Nocciolini (23′ st Bacio Terracino). A disp.: Laborda, Biondi, Trillò, Chacon, D’Angelo, Rocchi, Serafino, Mehmetaj, Bacio Terracino, De Ciancio, Lescano, Liporace. Allenatore: Mauro Zironelli

👀Arbitro: Federico Fontani di Siena (Fontemurato/Ciancaglini). Quarto uomo: Stefano Nicolini

⚽Marcatori: 2′ Steffè (C), 25′ st Lescano (autogol Maddaloni), 45′ + 1 st Zecca (C)

🟡Ammoniti: Collocolo (C), Biondi (S), Petermann (C), Cristini (S)

🔴Espulsi:

🚩Angoli: 4-5

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Samb che scende in campo in maglia rossa e che deve fare a meno di D’Ambrosio, squalificato. Torna in panchina Bacio Terracino dopo l’infortunio.

1′ Buona giocata di Botta a cercare Nocciolini, buona l’idea ma l’azione non ha seguito.

2′ ⚽ GOL DEL CESENA Collocolo se ne va a destra, mette in mezzo dove trova la deviazione volante di Steffè: GOL DEL CESENA: 1-0.

5′ Sfonda ancora sulla destra il Cesena, palla ancora in mezzo per la deviazione di Capanni che sfiora il palo.

8′ Ci prova Angiulli dai 30 metri, Nardi blocca. Partita molto aperta.

10′ Botta recupera la palla e mette in mezzo dove Maxi sforbicia, Nardi para e poi Cristini da fuori: para ancora Nardi.

13′ Botta prova ancora il cross, dalla destra stavolta. Pallone ribattuto s cui arriva Lopez, pallone foacco in bocca a Nardi.

14′ Altra occasione Cesena con Bortolussi che va alto col destro.

17′ La Samb prende un contropiede tentando lo schema su punizione, se ne va Capanni in avanti, cede a Petermann accorrente a destra che al limite prova il mancino: para Nobile.

22′ Punizione per Petermann dalla destra, palla deviata dalla barriera che innesca il contropiede della Samb ma Nocciolini incespica sul pallone e l’azione si perde.

24′⇅ Botta in testa per Russini, al suo posto entra Zecca, ex Teramo che ha già segnato alla Samb nelle scorse stagioni.

25′ Punizione Samb, Botta cede ancora ad Angiulli che prova il sinistro dai 30 metri: Nardi para in due tempi.

26′ Maxi atterrato al limite da Petermann. Occhio a Botta: punizione dal limite e molto centrale.

27′ Va proprio Botta col mancino ma il pallone è lento e Nardi blocca senza pensieri.

28′ Ancora Angiulli da posizione defilata col sinistro: pallone alto. Ci prova più del solito da fuori oggi il 23 rossoblu.

38′ Primo angolo della gara, palla in mezzo respinta da Maxi poi si spegne l’azione sul tentativo successivo di Steffè.

38′ Ancora angolo per il Cesena. Petermann sulla palla, allontana Shaka che fa partire i suoi cedendo a Botta, che se ne va ma è atterrato da Collocolo: giallo🟡

40′ Palla in mezzo che Botta indirizza a Maxi, danza sulla palla e poi mancino che si stampa sul palo: che azione di Lopez!

43′ ⇅ Problema muscolare per Di Pasquale, Biondi entra al suo posto. Proprio lui va a fare il centrale e Enrici si sposta a sinistra.

45′ Concessi 3 minuti di recupero.

45’+ 1 Nocciolini ci prova a sorpresa di controbalzo da lontano: Nardi manda in angolo! Che pericolo!

45′ + 2 🟡 Giallo per Biondi.

45′ + 3 Fine primo tempo: Cesena avanti di un gol.

SECONDO TEMPO

1′ Ricomincia la sfida senza cambi, le due square ne hanno già effettuato uno a testa nella prima frazione per infortunio.

2′ Secondo angolo Samb, allontana il Cesena.

3′ Botta parte da destra, converge e calcia col mancino sfiorando il palo!

7′ Punizione dalla trequarti per la Samb, Botta sulla palla ma Collocolo allontana.

9′ 🟡 Giallo a Petermann che stende Nocciolini lanciato in contropiede.

10′ Cross di Malotti dalla sinistra, devia Maxi ma il pallone finisce a lato dove la recupera Masini che prova il controcross ma nulla di fatto.

13′ Altro angolo per la Samb, ancora uno schema a liberare Angiulli che col mancino sfiora il palo.

15′ Ancora una punizione dalla trequarti per i rossoblu, Botta cerca Shaka ma ilpallone si perde sul fondo.

17′ Cross dalla trequarti di Longo per la testa di Bortolussi, palla altissima.

19′ 🟡 Giallo a Cristini che stende Capanni sulla destra.

20′ Liberato in contropiede Malotti a sinistra che però spreca tutto con una conclusione che non è né un tiro né un cross.

22′⇅ Fuori Collocolo e dentro Capellini, fuori pure Capanni per Koffi

23′⇅ Nella Samb dentro Lescano e Bacio per Nocciolini e Maxi.

25′ ⚽GOOOL DELLA SAMB Quarto angolo Samb, Botta libera Angiulli per il tiro, deviato. Poi il pallone è rimesso in mezzo da Botta stesso: colpo di testa di Lescano che bacia la traversa e si insacca, forse dopo un tocco di Maddaloni.

30′ Lescano ci prova da oltre 30 metri dalla destra: fuori.

31′ Si lamentano i rossoblu per un tocco di Maddaloni su Lescano, reclamato il rigore.

33′⇅ Si fa male Ricci nel Cesena ed è costretto a entrare Munari fuori posizione, lui che è un centrocampista.

37′ Spinge forte ora la Samb,Masini prova a crossare, respinta.

38′ Palla giocata da Botta che arriva poi a Lescano: mancino e palla non lontana dalla porta!

38′ Ancora palla alla Samb, ci prova Bacio: alto. Ma ora i rossoblu ci credono e il Cesena soffre.

45′ + 1 ⚽ GOL DEL CESENA. La Samb perde sulla sinistra Favale che crossa lungo; sulla destra c’è Zecca tutto libero che schiaccia in porta: 2-1 per un Cesena che non aveva fatto un tiro in porta nel secondo tempo, completamente dominato dalla Samb.

45′ + 3 Finisce qui la gara, beffa Samb nel recupero.

