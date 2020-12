CUPRA MARITTIMA – In azione i sanitari, lungo la costa picena, nella mattinata del 19 dicembre.

Incidente stradale a Cupra Marittima, in via Marchi: auto contro un muretto secondo i primi rilievi accertati dagli agenti della Polizia Municipale.

A bordo della vettura due persone, soccorse dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza sul posto e portate in ospedale a San Benedetto per accertamenti precauzionali.

Rilievi in corso da parte dei Vigili Urbani.

