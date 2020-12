Il 20 dicembre Open day in presenza (su prenotazione), il 21 dicembre un incontro virtuale davvero speciale, al quale parteciperanno in qualità di testimonial imprenditori ed ex alunni che collaborano da anni con l’Istituto. Ipsia, una Scuola dinamica e in costante raccordo con il mondo del lavoro

Scopri l’Ipsia e i suoi indirizzi, clicca qui

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In vista delle iscrizioni agli Istituti Superiori (dal 4 al 25 gennaio), un open day virtuale (oltre quello su prenotazione domenica 20 dicembre), prenotabile dal sito www.ipsia.edu.it, vedrà coinvolti alle ore 21 di lunedì 21 dicembre famiglie e ragazzi interessati alle professionalità che maturano all’Ipsia “Antonio Guastaferro” di San Benedetto del Tronto.

Un incontro davvero speciale al quale parteciperanno in qualità di testimonial imprenditori ed ex alunni che collaborano da anni con l’Istituto, con l’obiettivo comune di formare i nuovi quadri intermedi di domani e offrire un panorama quanto più completo di una Scuola dinamica e in costante raccordo con il mondo del lavoro.

Tra gli altri spiccano aziende del territorio come la Frigotecnica Internazionale S.p.A., la Western Co., la Esa Elettromeccanica, la Covit Est, la Barilla, Orthofan e figure di grande spessore come la dottoressa Carla Acciarri, ricercatrice all’Istituto Sacco di Milano.

L’incontro, presentato dalla Dirigente, dottoressa Marina Marziale, vedrà alternarsi i docenti dell’Ipsia Guastaferro nell’illustrare i diversi indirizzi di studio, supportati da video che illustreranno le innumerevoli pratiche di laboratorio, fulcro di tutta l’attività didattica. Una scuola-laboratorio per chi vuole imparare una professione, senza trascurare un’equilibrata crescita culturale e personale. A tale proposito interverranno anche alcuni alunni dell’Istituto per meglio illustrare, dal punto di vista di un pari, come e cosa si studia all’Ipsia.

La scelta di un Istituto Superiore è un passo fondamentale nel futuro dei nostri giovani. La sfida della scuola e dei suoi docenti, è quella di accompagnare i ragazzi in una scelta consapevole per garantire un futuro in linea con le aspettative e i sogni, in un giusto bilanciamento tra aspirazioni, capacità e volontà.

Incontri on line, virtual tour, open day in presenza (per l’Ipsia il 20 dicembre, il 10 e 16 gennaio), consulenze mirate, sono tutte azioni con un unico obiettivo finale: quello di far comprendere a ciascun alunno in quale tipologia di istituto possano trovare terreno fertile la passione per una o più discipline, una particolare attitudine mentale o manuale, un metodo di studio, un sogno da inseguire.

