MARTINSICURO – “In questi giorni queste persone eccezionali (volontari e sanitari) stanno mettendo a nostra disposizione il loro tempo, togliendolo alle proprie famiglie, per fornire un servizio importantissimo per la nostra comunità”.

Così il sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, il 19 dicembre, commenta i primi due giorni di screening: “Non sprechiamo questa opportunità utile a noi stessi e alle persone a noi vicine. I primi due giorni l’affluenza è stata bassa (ieri eseguiti 389 tamponi, oggi 453). Confidiamo in una partecipazione numerosa da parte di tutti voi in questo fine settimana”.

“Abbiamo messo in campo ogni sforzo possibile per offrire un servizio che riduca al massimo code per fare il tampone, in modo da non farvi perdere più di tanto tempo – conclude il sindaco – Saranno pochi minuti da dedicare a questa importante azione. Vi aspettiamo”.

