FERMO – Doppia operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Fermo in questi giorni.

“Una donna residente nel Fermano – affermano dall’Arma in una nota stampa diffusa il 18 dicembre – è risultata positiva al Drug Test dopo un incidente. Nei suoi confronti denuncia e segnalazione alla Prefettura”.

“Un uomo, invece, è stato deferito poiché aveva con sé delle armi non registrate in maniera idonea come previsto dalla Legge – concludono dal Comando – le armi in possesso dell’uomo sono state sequestrate”.

