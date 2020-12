FERMO – Ancora controlli delle Forze dell’Ordine nel Fermano, in questi giorni.

“La Polizia di Fermo ha controllato una donna fermana la quale guidava ponendo in essere manovre pericolose per la circolazione – si legge in una nota della Questura diffusa il 18 dicembre – Dopo un breve inseguimento gli operatori sono riusciti a fermare la vettura e la conducente, in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha tentato di giustificare la sua presenza in orario non consentito con dichiarazioni prive di senso”.

Dalla Questura dichiarano: “La donna è stata sanzionata per la violazione delle disposizioni relative al divieto di spostamento e denunciata all’Autorità Giudiziaria per il rifiuto di sottoporsi alla prova dell’alcooltest mentre l’autovettura è stata affidata ad una officina autorizzata”.

“Al termine degli adempimenti, in considerazione del suo precario stato di salute causato dall’ebbrezza alcolica, la donna è stata affidata a personale del locale nosocomio” concludono i funzionari.

