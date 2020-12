FERMO – “Ieri sera, 17 dicembre, sono stati effettuati mirati controlli, disposti dal Questore di Fermo, nel Comune di Porto Sant’Elpidio sia per la prevenzione dei reati sia per la verifica del rispetto delle disposizioni relative al contrasto della diffusione della pandemia”.

Così la Questura di Fermo in una nota stampa diffusa il 18 dicembre: “In campo, anche questa volta, il personale delle diverse articolazioni della Questura, compresa la Squadra Mobile, la Polizia Scientifica e la Polizia Amministrativa, con la collaborazione degli operatori del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara e con l’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza. Specifici servizi che hanno interessato tutto il territorio comunale, dalla zona costiera alle aree interne, nel quale sono stati svolti posti di controllo e verifiche presso le attività commerciali inerenti il rispetto degli orari di chiusura. 90 le persone identificate, 60 i veicoli controllati ed una decina le autodichiarazioni ritirate e verificate”.

“Dopo le ore 23, è stata controllata da una pattuglia una autovettura a bordo della quale c’era una coppia in transito nel comune – affermano dalla Questura – Gli occupanti, i quali non avevano al seguito la prescritta autodichiarazione giustificativa del loro spostamento né motivi validi per allontanarsi dall’abitazione, sono stati sanzionati amministrativamente con sanzione raddoppiata in quanto recidivi per la specifica violazione”.

