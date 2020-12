Per ridurre i rischi di assembramenti, ci sarà tempo tutto il mese prossimo per rinnovare le autorizzazioni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per ridurre i rischi da assembramenti negli uffici dell’Azienda Multi Servizi spa, è stato deciso di considerare validi fino al 31 gennaio 2021 i permessi per sostare sui “parcheggi blu” riservati a residenti e operatori economici rilasciati nel 2020.

Di fatto, le operazioni di rinnovo saranno avviate dopo le feste con le solite modalità. Le tariffe annue (60 euro per i residenti, 300 euro per gli artigiani, 150 per per tutti gli altri aventi diritto) potranno essere versate presso l’ufficio dell’Azienda Multiservizi tramite Pos (bancomat e carte di credito), presso gli uffici postali su ccp n. 14045637 intestato a “Comune di San Benedetto del Tronto”, tramite bonifico bancario (Iban Banca dell’Adriatico IIT-37-H-03069-24405-000000046613) specificando nella causale: “Permesso zone blu anno 2021”.

L’ufficio di Ams spa si trova nel parcheggio della stazione ferroviaria in via Gramsci (telefono 0735.658899). Ulteriori informazioni sul sito www.comunesbt.it (sezione “Vivi San Benedetto”).

