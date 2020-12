AGGIORNAMENTO ORE 17.45

Dieci decessi nelle Marche nelle ultime 24 ore. Tre all’ospedale di San Benedetto. Si tratta di un 69enne di Grottammare, un 79enne di Ripatransone e un 77enne di Ascoli. I primi due avevano pregresse patologie, il terzo no.

Qui la scheda Arancio 18122020 ore 18

AGGIORNAMENTO ORE 12

Sembra aver definitivamente imboccato la strada della discesa, la curva relativa al numero dei ricoverati per Covid-19 nella Regione Marche. Dopo il picco di fine novembre, l’andamento sembra netto soprattutto a partire dal 9 dicembre. In particolare oggi, 18 dicembre, si è scesi al di sotto della soglia dei 500 ricoverati (ricordiamo che a fine marzo 2020 raggiunsero il massimo, circa 1165), come non accadeva dallo scorso 5 novembre.

In terapia intensiva: 64, ieri 67 (-3), picco 94 il 25 novembre.

In terapia semi-intensiva: 134, ieri 133 (+1), picco 153 il 2 dicembre.

Totale intensiva e semi-intensiva: 198, ieri 200, picco 240 il 26 novembre.

Ricoverati non in intensiva: 293, ieri 303 (-10), picco 452 il 29 novembre.

Totale ricoverati: 491, ieri 503 (-12), picco 683 il 29 novembre.

Gialla 17122020 ore 12

AGGIORNAMENTO ORE 9

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5085 tamponi: 3376 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1620 nello screening con percorso Antigenico) e 1709 nel percorso guariti.

I positivi sono 381 nel percorso nuove diagnosi (86 in provincia di Macerata, 68 in provincia di Ancona, 113 in provincia di Pesaro-Urbino, 65 in provincia di Fermo, 30 in provincia di Ascoli Piceno e 19 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (53 casi rilevati), contatti in setting domestico (82 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (99 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (25 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (16 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (5 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (6 casi rilevati), screening percorso sanitario (7 casi rilevati). Per altri 88 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 1620 test e sono stati riscontrati 74 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare).

Qui l’articolo di ieri

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.